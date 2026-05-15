I retroscena del parcheggio in vendita a Fontivegge | è un super affare ma non per tutti

A Fontivegge, un'asta per posti auto si presenta come un’opportunità interessante, soprattutto considerando la forte congestione dell’area. La vendita riguarda diversi spazi di parcheggio e si svolge senza una cifra di partenza stabilita, con rilanci minimi di mille euro. Questa caratteristica rende l’evento particolarmente appetibile per alcuni, mentre altri potrebbero valutare diversamente l’investimento. La procedura si svolge in un contesto di libera partecipazione, senza restrizioni di prezzo iniziale.

Un’asta particolarmente “ghiotta” sia perché si tratta di posti auto in vendita in un’area particolarmente congestionata sia perché l’incanto è libero, senza cifra di partenza e con mille euro di rilancio. Un’opportunità immobiliare fuori dal comune, ma anche potenzialmente a rischio a causa di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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