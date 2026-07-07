Toyota Motor Corp costruirà un nuovo impianto automobilistico da 3,6 miliardi di dollari in Texas e trasferirà parte della produzione di camion dal Messico agli Stati Uniti. Lo ha annunciato la casa automobilistica giapponese, sottolineando che il nuovo edificio di circa 230.000 metri quadrati sorgerà nel suo complesso produttivo di San Antonio e sarà operativo entro il 2030, creando 2.000 posti di lavoro. L'azienda ha inoltre affermato che, una volta completata la fabbrica, trasferirà la produzione del suo pick-up di medie dimensioni Tacoma dallo stabilimento di Baja California, in Messico, al Texas. Toyota continuerà comunque a produrre i camion Tacoma presso il suo stabilimento di Guanajuato, in Messico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Toyota investe 3,6 miliardi negli Usa per una fabbrica

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Meta Is Spending $200 Million on Tesla Batteries for Its AI Data Centers

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