Tour de France 2026 tutte le classifiche | Del Toro primo tra i giovani e nella graduatoria a punti
Nella seconda tappa del Tour de France 2026, partita da Tarragona e arrivata a Barcellona, il corridore Del Toro si è distinto, vincendo tra i giovani e nella classifica a punti. La frazione si è conclusa dopo 168 chilometri, con i primi classificati che hanno affrontato un percorso pianeggiante. La classifica generale vede Del Toro in testa tra i giovani e nella graduatoria a punti, mentre la posizione complessiva è ancora aperta.
La seconda tappa dell’ edizione numero 113 del Tour de France di ciclismo su strada, la frazione con partenza da Tarragona ed arrivo a Barcellona, dopo 168.5 km, ha visto primeggiare, tra i 183 corridori ancora in gara, il messicano Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG). Il danese Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) ha conservato la maglia gialla di leader della classifica generale, mentre quella bianca, che contraddistingue il primato nella graduatoria riservata ai giovani, è passata sulle spalle del messicano Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG). Conquista il primato nella classifica degli scalatori, invece, il neerlandese Alex Molenaar (Caja Rural – Seguros RGA), mentre svetta nella classifica a punti sempre Del Toro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 Starts With A Massive Twist: Team Time Trial
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