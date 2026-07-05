Tour de France 2026 tutte le classifiche | Del Toro primo tra i giovani e nella graduatoria a punti

Notizia in breve

Nella seconda tappa del Tour de France 2026, partita da Tarragona e arrivata a Barcellona, il corridore Del Toro si è distinto, vincendo tra i giovani e nella classifica a punti. La frazione si è conclusa dopo 168 chilometri, con i primi classificati che hanno affrontato un percorso pianeggiante. La classifica generale vede Del Toro in testa tra i giovani e nella graduatoria a punti, mentre la posizione complessiva è ancora aperta.