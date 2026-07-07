Toscana | bollino rosso per tutta la settimana E dobbiamo aspettarci anche notti tropicali

Da lanazione.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In Toscana si prevede un'ultima settimana di bollino rosso con temperature elevate. La breve parentesi di sollievo termico è già conclusa, e il caldo tornerà a farsi sentire. Le temperature massime non dovrebbero superare i 40 gradi, ma si attendono notti tropicali con temperature molto alte. La situazione si protrarrà per diversi giorni, confermando un’ondata di calore intensa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La “parentesi fresca“ è stata breve ed è già un lontano ricordo. Anche se la colonnina di mercurio stavolta non dovrebbe raggiungere picchi di 40 gradi, il grande caldo è tornato e ci accompagnerà un bel po’. "Ci attende una fase stabile e decisamente calda, pienamente estiva", spiega Bernardo Gozzini, amministratore unico del consorzio LaMMA. Il termometro inizierà una salita costante, accompagnandoci per tutta la settimana e anche per l’inizio della prossima. Nei prossimi giorni la colonnina di mercurio si assesterà tra i 34 e i 35 gradi, ma è per la giornata di giovedì 9 che è atteso il picco, con punte di 36 gradi o più. Le mappe meteo, spiega Gozzini, non mostrano, all’orizzonte, alcun passaggio perturbato o cambio di circolazione simile a quello che aveva regalato un po’ di sollievo nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

toscana bollino rosso per tutta la settimana e dobbiamo aspettarci anche notti tropicali
© Lanazione.it - "Toscana: bollino rosso per tutta la settimana. E dobbiamo aspettarci anche notti tropicali"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Torna l’incubo del grande caldo, l’esperto: “In Toscana settimana da bollino rosso e notti tropicali”Nella prima settimana di luglio, in Toscana si prevede un ritorno del caldo intenso, con temperature che non raggiungeranno i 40 gradi ma saranno...

Caldo in Italia: temperature a 40 gradi e notti tropicali, anche in Toscana. Bollino rosso a FirenzeUn’ondata di caldo intenso sta colpendo l’Italia, con temperature che raggiungono i 40°C e notti tropicali anche in Toscana.

Temi più discussi: Caldo record, il richiamo di Asl Toscana; Toscana: bollino rosso per tutta la settimana. E dobbiamo aspettarci anche notti tropicali; Emergenza caldo a Firenze, 9 giorni di allerta consecutivi, bollino rosso fino a domenica. Giovedì temperature giù di 10 gradi. A Prato materne e asili nido chiudono prima; FIRENZE - CALDO: NOVE GIORNI CONSEGUTIVI DI BOLLINO ROSSO.

toscana bollino rosso perToscana: bollino rosso per tutta la settimana. E dobbiamo aspettarci anche notti tropicaliLa parentesi fresca è stata breve ed è già un lontano ricordo. Anche se la colonnina di mercurio stavolta non dovrebbe raggiungere picchi di 40 gradi, il grande caldo è tornato e ci accompagnerà un ... lanazione.it

toscana bollino rosso perTorna l’incubo del grande caldo, l’esperto: In Toscana settimana da bollino rosso e notti tropicaliBernardo Gozzini, amministratore unico del consorzio LaMMA: il quadro non muterà fino a a metà mese. Temperature fino a 6 gradi sopra la media. Anomalie termiche? Non più eventi eccezionali, ma condiz ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web