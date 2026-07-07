In Toscana si prevede un'ultima settimana di bollino rosso con temperature elevate. La breve parentesi di sollievo termico è già conclusa, e il caldo tornerà a farsi sentire. Le temperature massime non dovrebbero superare i 40 gradi, ma si attendono notti tropicali con temperature molto alte. La situazione si protrarrà per diversi giorni, confermando un’ondata di calore intensa.

La “parentesi fresca“ è stata breve ed è già un lontano ricordo. Anche se la colonnina di mercurio stavolta non dovrebbe raggiungere picchi di 40 gradi, il grande caldo è tornato e ci accompagnerà un bel po’. "Ci attende una fase stabile e decisamente calda, pienamente estiva", spiega Bernardo Gozzini, amministratore unico del consorzio LaMMA. Il termometro inizierà una salita costante, accompagnandoci per tutta la settimana e anche per l’inizio della prossima. Nei prossimi giorni la colonnina di mercurio si assesterà tra i 34 e i 35 gradi, ma è per la giornata di giovedì 9 che è atteso il picco, con punte di 36 gradi o più. Le mappe meteo, spiega Gozzini, non mostrano, all’orizzonte, alcun passaggio perturbato o cambio di circolazione simile a quello che aveva regalato un po’ di sollievo nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Toscana: bollino rosso per tutta la settimana. E dobbiamo aspettarci anche notti tropicali"

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siamo al decimo giorno consecutivo di bollino rosso MA PER LA RUSSA VA TUTTO BENE CI ABITUEREMO x.com

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