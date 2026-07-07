Tornado risucchia un uomo fuori dal suo appartamento in Cina | 11 morti e centinaia di feriti
Un tornado in Cina centrale ha causato 11 morti e centinaia di feriti tra le città di Ezhou e Huanggang. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 260 kmh, danneggiando migliaia di case. Un uomo è stato trascinato via dal suo appartamento durante il tornado, che ha provocato ingenti danni alle strutture. Non sono stati segnalati altri incidenti specifici. La situazione è sotto controllo dalle autorità locali.
Undici morti e centinaia di feriti tra Ezhou e Huanggang, nella Cina centrale. Raffiche fino a 260 kmh, e migliaia di case danneggiate. 🔗 Leggi su Fanpage.it
The Crips, the Rise of Americas Most Feared Mafia
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