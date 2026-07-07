Ti ammazzo | paura di notte Coltello puntato al benzinaio aiutata e salvata dai passanti

Notizia in breve

Una donna di 44 anni ha vissuto una notte di paura in via Marco Perennio. Alle 23:30, mentre stava facendo rifornimento in un’area di servizio, un uomo ha estratto un coltello e le ha rivolto la minaccia “Ti ammazzo”. L’aggressore ha puntato il coltello contro di lei, ma alcuni passanti sono intervenuti, riuscendo a bloccarlo e a salvarla. La donna è rimasta illesa. Sul posto sono arrivati i carabinieri per gli accertamenti.