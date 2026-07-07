Ti ammazzo | paura di notte Coltello puntato al benzinaio aiutata e salvata dai passanti
Una donna di 44 anni ha vissuto una notte di paura in via Marco Perennio. Alle 23:30, mentre stava facendo rifornimento in un’area di servizio, un uomo ha estratto un coltello e le ha rivolto la minaccia “Ti ammazzo”. L’aggressore ha puntato il coltello contro di lei, ma alcuni passanti sono intervenuti, riuscendo a bloccarlo e a salvarla. La donna è rimasta illesa. Sul posto sono arrivati i carabinieri per gli accertamenti.
Arezzo, 7 luglio 2026 – Una domenica sera come tante si è trasformata in un incubo a in via Marco Perennio. Erano circa le 23:30 quando una donna di 44 anni ha accostato la propria vettura all’interno di un’area di servizio della zona per effettuare un normale rifornimento di carburante. L’atmosfera tranquilla della tarda serata è stata però interrotta proprio mentre la conducente si stava apprestando a pagare la benzina. In quel preciso istante, si è avvicinata una donna di 65 anni, una senzatetto nota nell’area, che camminava a fatica trascinando con sé due grosse buste della spesa. Nulla lasciava presagire ciò che sarebbe accaduto da lì a pochi istanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
¡3 años torturada! Hoy soy libre, reina de un CEO y mi familia suplica perdón
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