The Lumineers all' Arena di Verona il cantante svela la nuova divisa dell' Hellas nel finale del concerto | il video
Durante un concerto all'Arena di Verona il cantante di un gruppo musicale ha mostrato la nuova divisa dell'Hellas Verona, prevista per la stagione 2026-2027. La presentazione è avvenuta nel finale dello spettacolo, e il video dell’evento ha attirato l’attenzione. La maglia è stata svelata pubblicamente in modo inatteso, generando una reazione forte tra i presenti. La nuova uniforma sarà indossata dalla squadra nella prossima stagione.
Lâ??anticipazione della nuova maglia del Verona, quella che lâ??Hellas indosserÃ nella stagione 2026-2027, Ã¨ arrivata, con un certo effetto Â«boombasticoÂ», dal palco dellâ??Arena, la sera di lunedÃ¬ 7 luglio. Uno Â«spoilerÂ» in musica, visto che a metterci il segno sono stati i Lumineers, band di folk e indie rock Usa, in concerto nellâ??anfiteatro veronese. Durante lo spettacolo, a indossare la casacca gialloblÃ¹ Ã¨ stato il frontman Wesley Schultz, che nel finale dello show ha cantato e suonato vestendo la prossima maglia dellâ??Hellas. Unâ??autentica sorpresa, che ha cosÃ¬ svelato quanto il club ha poi presentato martedÃ¬ attraverso i canali ufficiali. 🔗 Leggi su Video.corrieredelveneto.corriere.it
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CLAMOROSO MA DIVERTENTE Doveva essere presentata domani in pompa magna la nuova maglia della Hellas Verona ma stasera un concerto in Arena dei The Lumineers l'ha spoilerata. Cose che vedrete POI. x.com
L’Arena di Verona si prepara ad accogliere una delle band più amate della scena folk-rock contemporanea. Lunedì 6 luglio, alle 21, i The Lumineers porteranno nell’anfiteatro scaligero l’unica tappa italiana dell’Automatic World Tour, il viaggio musicale che a facebook