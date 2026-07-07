The Lumineers all' Arena di Verona il cantante svela la nuova divisa dell' Hellas nel finale del concerto | il video

Notizia in breve

Durante un concerto all'Arena di Verona il cantante di un gruppo musicale ha mostrato la nuova divisa dell'Hellas Verona, prevista per la stagione 2026-2027. La presentazione è avvenuta nel finale dello spettacolo, e il video dell’evento ha attirato l’attenzione. La maglia è stata svelata pubblicamente in modo inatteso, generando una reazione forte tra i presenti. La nuova uniforma sarà indossata dalla squadra nella prossima stagione.