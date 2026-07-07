Un terremoto giudiziario scuote Garlasco, con un avvocato che ha rivelato dettagli fino ad ora nascosti. Secondo le sue dichiarazioni, le indagini iniziali sarebbero state influenzate da errori e omissioni, coinvolgendo anche alti ufficiali dell’Arma. Le sue parole hanno portato a una nuova fase delle indagini, aprendo un fronte che mette in discussione le responsabilità e le procedure dei primi accertamenti.

Il delitto di Garlasco torna a scuotere i palazzi di giustizia, aprendo un nuovo e inatteso fronte investigativo che questa volta punta dritto ai vertici dell’Arma che condussero le prime indagini. L’ex colonnello dei carabinieri, Gennaro Cassese, all’epoca dei fatti capitano alla guida della compagnia di Vigevano nell’agosto 2007, risulta ufficialmente iscritto nel registro degli indagati della Procura di Pavia. L’ipotesi di reato formulata dai magistrati è quella di false informazioni al pubblico ministero, un’accusa pesante legata a doppio filo al drammatico omicidio della giovane Chiara Poggi, vicenda per la quale Alberto Stasi sta scontando una condanna definitiva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Terremoto Garlasco, l’avvocato vuota il sacco: per lui crolla tutto

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