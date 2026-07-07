Il film “Terminator 2” verrà proiettato di nuovo al cinema in versione 4K e 3D per il 35esimo anniversario. La pellicola, uscita originariamente nel 1991, sarà distribuita in sale selezionate a livello globale. La versione restaurata offrirà una qualità visiva migliorata rispetto alle precedenti repliche. La riedizione si svolgerà a partire dalla fine di questa settimana, con date di proiezione confermate in diversi paesi.

Un mito assoluto della fantascienza e del cinema d’azione si appresta a varcare nuovamente le sale cinematografiche di tutto il mondo. Come annunciato in esclusiva da Deadline, StudioCanal, Fathom Entertainment e Rialto Pictures hanno programmato un’importante release evento per celebrare il 35° anniversario del capolavoro di James Cameron, Terminator 2 – Il giorno del giudizio. La pellicola, che vede protagonisti gli iconici Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton nei panni della resistenza contro i cyborg, farà il suo trionfale ritorno sul grande schermo in una spettacolare versione restaurata in 4K, RealD 3D e nei formati premium, sfruttando lo straordinario restauro effettuato nel 2017. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Terminator 2 torna al cinema in 4K e 3D per il 35esimo anniversario

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Terminator 2 returns to theatres for 35th anniversary

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