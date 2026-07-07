Elena Sofia Ricci racconta I casi di Teresa Battaglia 3: un capitolo nero e intimo che le ha insegnato a non avere più paura di incazzarsi. È stato uno dei fenomeni televisivi degli ultimi anni e si prepara a confermarsi anche nella prossima stagione televisiva: I casi di Teresa Battaglia, fiction di genere thriller ispirata agli splendidi romanzi e il magnifico personaggio creato da Ilaria Tuti. Teresa Battaglia, infatti, non è il solito commissario televisivo, è una Profiler che non combatto soltanto contro i criminali, contro i mostri che affollano il nostro mondo, ma anche contro i propri mostri interiori. "È una che studia i profili psichiatrici dei serial killer" ha detto la sua interprete, Elena Sofia Ricci, intervenuta all'Italian Global Series per presentare i nuovi . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Temi più discussi: Elena Sofia Ricci: Gli anni che passano fanno paura, Teresa Battaglia mi insegna a essere più dura; Teresa Battaglia - Figlia della cenere: Elena Sofia Ricci svela una terza stagione più tosta e violenta; Elena Sofia Ricci: Adesso sono rude come la mia Teresa Battaglia; Elena Sofia Ricci: Le donne non possono essere più sottoposte agli uomini. Non è più accettabile.

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Elena Sofia Ricci sarà di nuovo Teresa BattagliaLa terza stagione de I casi di Teresa Battaglia, dal titolo Figlia della cenere, è ufficialmente realtà. Dopo il successo di Fiori sopra l’inferno e Ninfa dormiente, Elena Sofia Ricci tornerà a vestir ... daninseries.it