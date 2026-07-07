Due giovani di 22 e 26 anni sono stati posti agli arresti domiciliari con l’accusa di aver tentato una rapina in un bar di Colombella. I fatti risalgono alla notte scorsa, quando i due sono stati fermati dalle forze dell’ordine poco dopo l’evento. Non ci sono state conseguenze per le persone presenti nel locale. Le indagini continuano per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili nella zona.

Hanno un volto e un nome i presunti responsabili della rapina fallita al bar di Colombella. Sono giovanissimi, hanno 22 e 26 anni, ora si trovano agli arresti domiciliari. Altri due, presunti complici, sono indagati a piede libero. Secondo le indagini, avrebbero atteso in auto mentre gli altri due sarebbero entrati all’interno del locale. Dopo aver danneggiato alcuni oggetti che si trovavano sul bancone, armati con una svita-bulloni avrebbero minacciato il titolare dell’esercizio commerciale con l’intento di farsi consegnare l’incasso. Il commerciante, secondo quanto ricostruito, ha reagito, ingaggiando una colluttazione con i due malviventi e rimanendo ferito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tentata rapina di Colombella. Due giovani ai domiciliari

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