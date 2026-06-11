Cesare Mevoli ha aderito a Futuro Nazionale, che ora si appresta a diventare il gruppo con più rappresentanti nel consiglio comunale. Vannacci, sostenuto anche da Mevoli, è diventato il leader della maggioranza relativa dell’amministrazione Marchionna. La presenza di Mevoli rafforza la posizione del partito all’interno del consiglio, mentre Vannacci mantiene il suo ruolo di riferimento per la maggioranza. La composizione del consiglio comunale si sta quindi modificando con questa nuova adesione.

Anche Cesare Mevoli aderisce a Futuro Nazionale, pronta a diventare così la formazione con più rappresentanti in consiglio comunale. Arriva un nuovo scossone nella politica brindisina dopo l’arrivo dell’ex componente di Fratelli d’Italia, che si andrà ad aggiungere ai tre che già avevano lasciato Forza Italia (Nicola Di Donna, Marika Ciaccia, Luca Tondi) per formare il gruppo che ha come riferimento il partito fondato dal generale Roberto Vannacci. L'incontro col generale e con Sasso Passaggio, ha spiegato il presidente del consiglio comunale Gabriele Antonino, non ancora ufficializzato in atti. Viste le parole di Mevoli, comunque, si pensa che sarà ormai un passaggio obbligato. Lo... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Anche Mevoli sta con Vannacci, che diventa il partito di maggioranza relativa dell'amministrazione Marchionna

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