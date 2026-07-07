Telenovela Harry anche i duchi piangono Messo alla porta dal papà e sconfitto in tribunale | il figliol non prodigo di casa Windsor
Un membro della famiglia reale è stato allontanato dalla residenza ufficiale dal padre e ha perso una causa legale intentata contro un altro membro della famiglia. La vicenda riguarda una disputa legale e una decisione di allontanamento, che ha portato anche a momenti di tensione emotiva. La situazione si è svolta in un contesto di controversie familiari pubbliche, con sviluppi giudiziari e cambiamenti nelle abitudini di vita del soggetto coinvolto.
Londra – Forse questa volta non vince il figliuol prodigo ma il secchione, quello rimasto a casa a fare i compiti invece di andare in giro per il mondo. Anche se fingiamo di sorriderne, le vicende di casa Windsor restano appassionanti. Specie poi se, dopo la morte della matriarca Elisabetta che riusciva a tenere insieme i cocci della famiglia più spasmodicamente osservata del mondo, sono diventate una specie di versione british di quella degli Atridi. Parenti serpenti anche lì, in sostanza: dopo la parentesi dell’incresciosa vicenda di Andrea, l’ex “ duca di Pork ”, adesso arriva la nuova puntata della telenovela di Harry, “anche i duchi piangono”, diciamo così. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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