di Roberta Rampini In un mondo in cui la tecnologia interessa molti ambiti della nostra vita quotidiana c’è il rischio di lasciare indietro fasce importanti della popolazione. Per colmare questo divario digitale e generazionale, per fare in modo che la tecnologia sia uno strumento di inclusione, dopo il successo a Settimo milanese, arriva anche a Rho e Cornaredo il progetto " Connect the.DOTs ", Promosso dalla cooperativa sociale Stripes con il supporto di Microsoft e Change X si concluderà a marzo 2028. A Settimo hanno aderito oltre 1000 partecipati tra insegnanti, genitori, bambini dai 2 ai 6 anni coinvolti in attività di robotica... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tecnologia per includere. Progetto per bimbi e insegnanti: "Educhiamo al digitale"

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