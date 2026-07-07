tarros un roster giovane arriva gabrio costantini

Notizia in breve

Un nuovo giocatore si aggiunge al roster di una squadra di pallacanestro. Si tratta di Gabrio Costantini, nato nel 2004, proveniente da Certaldo. È stato scelto per ricoprire il ruolo di ala-piccola, completando così la formazione senza l’utilizzo di giocatori stranieri. La squadra ha ora un roster composto esclusivamente da giocatori italiani e giovani. La composizione definitiva si è conclusa con questa acquisizione.