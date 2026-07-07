Tarros Un roster giovane Arriva Gabrio Costantini

Da sport.quotidiano.net 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo giocatore si aggiunge al roster di una squadra di pallacanestro. Si tratta di Gabrio Costantini, nato nel 2004, proveniente da Certaldo. È stato scelto per ricoprire il ruolo di ala-piccola, completando così la formazione senza l’utilizzo di giocatori stranieri. La squadra ha ora un roster composto esclusivamente da giocatori italiani e giovani. La composizione definitiva si è conclusa con questa acquisizione.

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E’ il classe 2004 Gabrio Costantini il volto ed il nome che vanno a riempire l’ultima casella mancante. Sarà il ragazzo di Certaldo dunque a riempire lo spot di ala-piccola, ultimo tassello che mancava nella definizione del nuovo roster che, a differenza degli anni precedenti, manca dello straniero. Una Tarros dunque tutta italiana e molto giovane quella approntata dal club dei Caluri che si appresta a vivere la sua 4ª stagione consecutiva in serie B Interregionale a cui vanno aggiunte altrettante stagioni consecutive di C Gold: in totale ben otto stagioni consecutive nella quarta serie nazionale arrivando ad un passo dalla promozione in B nazionale cinque anni fa quando la Tarros perse la finale contro Saronno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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