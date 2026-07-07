Marco Tardelli ha ammesso di aver lasciato solo Maradona in occasione di un episodio legato alla FIFA, definendo quella scelta come una vigliaccheria. Ha dichiarato che Maradona aveva ragione e che ora stanno pagando le conseguenze di quella decisione. Il caso Balogun ha riacceso il dibattito sul rapporto tra i calciatori, Maradona e l’organizzazione calcistica internazionale. Tardelli ha espresso una riflessione autocritica, senza specificare dettagli sulle circostanze o sui fatti avvenuti.

C’è un tema che il caso Balogun ha riportato a galla: quello del rapporto tra Maradona, i calciatori e la FIFA. E a metterci la faccia, con un’autocritica rara, è stato Marco Tardelli. Durante la trasmissione Rai ‘Notti Mondiali’, il campione del mondo del 1982 ha puntato il dito contro il silenzio dei giocatori davanti alle scelte del potere calcistico, ammettendo di aver fatto parte anche lui di quella generazione. Le sue parole sono riportate dal Corriere dello Sport. Tardelli su Maradona e la FIFA: “Fummo vigliacchi, anche io”. “La cosa grave, in tutto questo, è che i giocatori non hanno aperto bocca. Tutte le associazioni dei calciatori, non solo quella italiana. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tardelli e la confessione su Maradona e la FIFA: “Fummo vigliacchi a lasciarlo solo, anche io. Aveva ragione e stiamo pagando”

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