Marco Tardelli | Solo Maradona ha fatto qualcosa contro la FIFA Noi fummo dei vigliacchi anche io

Durante una trasmissione televisiva, un ex calciatore ha dichiarato che solo un giocatore ha avuto il coraggio di opporsi alla FIFA, mentre gli altri della sua generazione sono stati vigliacchi, anche lui incluso. Ha affermato che Maradona fu l’unico a sfidare il sistema, mentre il resto del calcio preferì il silenzio. La sua riflessione si è concentrata sui rapporti tra calciatori e organismo calcistico, riconoscendo gli errori fatti in passato.

Marco Tardelli nel corso della trasmissione 'Notti Mondiali' è tornato sul rapporto tra calciatori e FIFA e ha riconosciuto gli errori della sua generazione: per il campione del mondo 1982 solo Diego Armando Maradona ebbe il coraggio di opporsi al sistema, mentre il resto del calcio scelse il silenzio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Vorrei sapere anche io qualcosa del mio futuro. Nessuno mi ha cercato, io ho la mia idea”: Dybala contro la RomaUn calciatore ha espresso il desiderio di conoscere dettagli sul proprio futuro, sottolineando di non aver ricevuto ancora alcuna comunicazione...

Leggi anche: Marco Tardelli alla Rai sul caso Iran: “Bastonati ai Mondiali, una vera mancanza di rispetto”

Tardelli durissimo sui calciatori e il caso Balogun: Solo Maradona si schierò contro la Fifa, noi tutti vigliacchi. E anche oggi...Il campione del Mondo del 1982 fa mea culpa: Non abbiamo creduto a Diego e adesso stiamo pagando per i nostri errori. Superato un limite? Se uno fa come gli pare... ... corrieredellosport.it

Marco Tardelli: Solo Maradona ha fatto qualcosa contro la FIFA. Noi fummo dei vigliacchi, anche ioMarco Tardelli nel corso della trasmissione 'Notti Mondiali' è tornato sul rapporto tra calciatori e FIFA e ha riconosciuto gli errori della sua generazione ... fanpage.it