tangente da 20mila indagato il vicesindaco di ruviano

Notizia in breve

Il vicesindaco di Ruviano è indagato per aver offerto una tangente di circa 20mila euro. L’obiettivo sarebbe stato influenzare l’assegnazione di una gara d’appalto a un’azienda. La somma avrebbe dovuto favorire l’assegnazione del contratto. L’indagine è in corso e sono stati sequestrati documenti relativi alla gara e ai pagamenti. La vicenda riguarda una presunta corruzione legata a procedure pubbliche.