Tangente da 20mila indagato il vicesindaco di Ruviano
Il vicesindaco di Ruviano è indagato per aver offerto una tangente di circa 20mila euro. L’obiettivo sarebbe stato influenzare l’assegnazione di una gara d’appalto a un’azienda. La somma avrebbe dovuto favorire l’assegnazione del contratto. L’indagine è in corso e sono stati sequestrati documenti relativi alla gara e ai pagamenti. La vicenda riguarda una presunta corruzione legata a procedure pubbliche.
Tempo di lettura: 2 minuti E’ accusato di aver offerto una tangente di quasi 20mila euro per far aggiudicare una gara d’appalto ad un’azienda il vicesindaco di Ruviano, Roberto Cusano, che nei giorni scorsi è stato sottoposto a perquisizione di casa e uffici da parte della Guardia di Finanza (Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caserta) su ordine della Procura di Santa Maria Capua Vetere, in particolare del sostituto Anna Ida Capone, che coordina l’indagine. I fatti sarebbero avvenuti nell’ottobre 2025. Quei soldi Cusano, che risponde di istigazione alla corruzione, li avrebbe offerti alla sindaca di Dragoni Antonella D’Aloia,... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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