Chiara Tabani ha annunciato di aver vinto il suo terzo scudetto con l’Ekipe Orizzonte. La squadra ha vinto due partite contro la Sis Roma, ribaltando la sconfitta nella prima finale e conquistando il campionato. La giocatrice ha definito la settimana come “perfetta”. La vittoria è arrivata dopo una serie di match disputati negli ultimi giorni.

"Una settimana perfetta". Chiara Tabani ha così commentato gli ultimi sette giorni (o poco più) che l’hanno vista insieme alle compagne dell’Ekipe Orizzonte battere due volte la Sis Roma, ribaltando la sconfitta della prima finale e vincendo così il tricolore. Già, perchè con il 13-10 inflitto in "gara 3" delle finali-Scudetto alla Roma a Catania, il sodalizio siciliano si è aggiudicato lo Scudetto. Ed in vasca c’era anche la trentaduenne di Prato, che prima di unirsi al club catanese ha giocato dal 2017 al 2023 proprio con il team romano (vincendo due volte la Coppa Italia). La giocatrice pratese, argento olimpico con il Setterosa a Rio 2016, è arrivata a Catania tre anni fa e non ha impiegato molto a diventare uno dei punti di forza del sodalizio siciliano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tabani, è qui la festa. Ecco il suo terzo scudetto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nicolas Fouquet : la chute du ministre le plus puissant de France Documentaire Histoire - AMP

Notizie e thread social correlati

Tabani in vasca sogna il terzo titolo tricoloreDa tre anni nella squadra, il giocatore ha vinto due titoli italiani consecutivi, dopo aver conquistato il primo scudetto a Catania che non aveva mai...

Perugia non dà scampo a Civitanova: chiude la serie 3-0 e conquista il suo terzo scudetto!Perugia ha vinto la finale scudetto contro Civitanova, chiudendo la serie con una vittoria per 3-0.