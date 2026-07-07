Svelata la ‘squadra’ di Sarri | staff tecnico rivoluzionato nuovo ruolo in vista per Raimondi

Lo staff tecnico di Maurizio Sarri è stato ufficializzato lunedì 6 luglio. È stato annunciato un intervento di rinnovamento con l’inserimento di nuovi membri. Tra le novità, un nuovo ruolo verrà assegnato a Raimondi. La composizione del team si concentra sulla collaborazione diretta con l’allenatore. Nessuna informazione aggiuntiva è stata resa nota sui nomi o le funzioni specifiche dei componenti.

Maurizio Sarri ha la sua squadra. È stato ufficializzato nel pomeriggio di lunedì 6 luglio lo staff tecnico che lavorerà a contatto con il nuovo capo allenatore nerazzurro. Il vice sarà ancora il 44enne Marco Ianni, come già alla Lazio nell’ultima esperienza. È uno storico collaboratore di Sarri con cui lavora da una decina d’anni tra Napoli, Chelsea, Juventus e appunto Lazio. Parte della squadra tecnica sarà anche Mattia Pasqui, 35enne toscano della regione del Valdarno che il neo-tecnico atalantino ha preso con sé già alla Lazio, come toscano è anche Michele Beoni, giovane tecnico 31enne anche lui entrato nello staff di Sarri alla Lazio dopo un lungo percorso nel calcio regionale toscano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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