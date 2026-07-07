Super Drum Camp | nuova edizione
Dal 3 al 7 agosto 2026 si terrà ad Arcevia la 13ª edizione del Super Drum Camp, uno dei più longevi in Italia dedicati ai batteristi. L’evento è aperto a partecipanti di tutte le età e livelli di esperienza, provenienti da diverse parti del paese. La manifestazione si svolgerà nella località marchigiana e si concentrerà su attività di formazione e pratica musicale. La partecipazione è rivolta a batteristi interessati a perfezionare le proprie competenze e a condividere esperienze con altri appassionati.
Dal 3 al 7 agosto 2026 Arcevia (AN) ospiterà la 13ª edizione del Super Drum Camp, uno dei drum camp più longevi d’Italia, aperto a batteristi di tutte le età e livelli provenienti da tutta Italia. L’edizione 2026 segna un importante passo avanti nel percorso di crescita della manifestazione, con una forte apertura internazionale grazie alla presenza del batterista cubano Rodney Barreto, protagonista di una masterclass dedicata all’Afro-Cuban & Modern Latin Drumming, e di Pietro Galvani, che approfondirà il linguaggio del Jungle e del Drum’n’Bass Drumming. Tra gli appuntamenti principali anche la clinic del direttore artistico Dario Esposito, dedicata al progetto discografico My Point of View, con un approfondimento sul linguaggio della batteria contemporanea tra groove, improvvisazione, ricerca del suono e linguaggi musicali moderni. 🔗 Leggi su Funweek.it
Under the Influencer | COMEDY | Full Movie in English
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Ad agosto ad Arcevia la 13/a edizione del Super Drum Camp. Tra gli appuntamenti principali anche la clinic del direttore artistico Dario Esposito #ANSA x.com
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