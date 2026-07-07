Super Drum Camp | nuova edizione

Notizia in breve

Dal 3 al 7 agosto 2026 si terrà ad Arcevia la 13ª edizione del Super Drum Camp, uno dei più longevi in Italia dedicati ai batteristi. L’evento è aperto a partecipanti di tutte le età e livelli di esperienza, provenienti da diverse parti del paese. La manifestazione si svolgerà nella località marchigiana e si concentrerà su attività di formazione e pratica musicale. La partecipazione è rivolta a batteristi interessati a perfezionare le proprie competenze e a condividere esperienze con altri appassionati.