Il vertice Nato in corso questa settimana ad Ankara si distingue per cinque ragioni. La prima riguarda il fatto che, per il secondo anno di fila, il meeting testimonia una vittoria politica del presidente statunitense, almeno tra gli alleati della Nato. La riunione si svolge con i leader delle nazioni alleate riuniti in un clima di discussioni e decisioni condivise.

Il vertice della Nato che si tiene questa settimana ad Ankara è importante per cinque ragioni. In primo luogo, per il secondo anno consecutivo, il vertice certifica una vittoria politica del presidente americano Donald Trump, almeno all’interno del perimetro Nato. Donald Trump porta a casa aumenti di spesa militare, da parte degli alleati europei, senza precedenti, confermando come, con questi, funzionino alla fine di più le sue minacce alle gentili aperture diplomatiche dei suoi predecessori. Lo stile di Trump è scomposto, divisivo, e prepotente – per non parlare delle discutibili politiche adottate in casa – ma quando si tratta di sicurezza transatlantica, alla fine, funziona. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Summit Nato, cinque motivi per cui è già un vertice storico. Scrive Gilli

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NATO Makes Its Move on Trump – Europe Seeks US Realignment

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