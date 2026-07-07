Sul red carpet di The Odyssey, Zendaya indossa extension di capelli lunghe e folte, con onde morbide e trecce laterali. La pettinatura ha un aspetto scultoreo e molto curato, con una cura evidente nei dettagli. Le extension sembrano integrarsi perfettamente con i capelli naturali, creando un effetto di lunghezza e volume notevoli. La scelta si ispira a uno stile che richiama le divinità della mitologia greca.

Zendaya con onde extra long e trecce laterali Ben più che una semplice extension di lunghezza: quella di Zendaya è una pettinatura scultorea e ultra femminile visibilmente studiata nei minimi dettagli. A crearla è stato l'hairstylist Coree Moreno ispirandosi liberamente al mood divinità greca. «I capelli vengono lasciati lunghi e morbidi sul retro, mentre la parte superiore della chioma è disciplinata da due sottili trecce aderenti ai lati della testa che confluiscono sulla nuca, creando un effetto semi-raccolto pulito e contemporaneo», spiega Evelyn Saletti, hairstylist di Mastromauro Hair&Beauty a Milano. «Le radici rimangono levigate, ma non piatte, mentre le lunghezze conservano movimento naturale e texture setosa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sul red carpet di The Odissey, Zendaya sfila con extension capelli lunghe e folte, in stile divinità greca

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best looks from The Odyssey red carpet

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