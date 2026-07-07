Sul pontile ecco la Medusa in plastica riciclata
Oggi in occasione della cerimonia di assegnazione della Bandiera Blu, il Comune offrirà un momento dal forte valore simbolico sull’importanza della tutela del mare e del riciclo della plastica. Protagonista della serata sarà l’inaugurazione della “ Medusa ”, l’opera realizzata dall’artista Paolo Nicolai utilizzando la plastica recuperata durante una giornata di pulizia del litorale e del mare organizzata dalla Consulta Giovanile del Comune nel settembre 2025. Tutti i rifiuti raccolti furono infatti donati all’artista, che li ha trasformati in una suggestiva installazione capace di raccontare, attraverso l’arte, il valore del recupero e della sostenibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Ambiente, la "balena" di plastica riciclata arriva nelle scuole dell'Agrigentino
Auto, via libera Ue al regolamento: più plastica riciclata e passaporto digitaleIl Parlamento europeo ha approvato un nuovo regolamento che impone l’uso di più plastica riciclata nelle auto e introduce un passaporto digitale per...