Sul pontile ecco la Medusa in plastica riciclata

Da lanazione.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi in occasione della cerimonia di assegnazione della Bandiera Blu, il Comune offrirà un momento dal forte valore simbolico sull’importanza della tutela del mare e del riciclo della plastica. Protagonista della serata sarà l’inaugurazione della “ Medusa ”, l’opera realizzata dall’artista Paolo Nicolai utilizzando la plastica recuperata durante una giornata di pulizia del litorale e del mare organizzata dalla Consulta Giovanile del Comune nel settembre 2025. Tutti i rifiuti raccolti furono infatti donati all’artista, che li ha trasformati in una suggestiva installazione capace di raccontare, attraverso l’arte, il valore del recupero e della sostenibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

sul pontile ecco la medusa in plastica riciclata
© Lanazione.it - Sul pontile ecco la "Medusa" in plastica riciclata
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