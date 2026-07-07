Striscioni e cori antifascisti davanti al Comune di Salerno per la presentazione del libro su Carlo Falvella

Davanti al municipio di Salerno si sono svolte contestazioni e sono stati esposti striscioni e cori antifascisti durante la presentazione di un libro pubblicato da Altaforte su Carlo Falvella, morto il 7 luglio 1972. La manifestazione si è verificata dopo alcune polemiche legate all’evento.

Dopo le polemiche, le contestazioni davanti al Comune di Salerno per la presentazione del libro edito da Altaforte su Carlo Falvella, ucciso il 7 luglio 1972. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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