strade via al piano manutenzione

Il Comune di Montevarchi dà il via a un nuovo piano di manutenzione straordinaria della rete viaria cittadina con un investimento complessivo di 185.800 euro. L’appalto è stato assegnato mediante affidamento diretto, come previsto dal Codice dei Contratti per lavori di importo inferiore ai 150 mila euro, a una ditta di San Giovanni, azienda che ha presentato un’offerta pari all’importo posto a base dell’affidamento, senza applicare ribassi, ritenuta comunque congrua dagli uffici comunali. L’intervento interesserà alcune delle principali arterie cittadine, dove sono stati rilevati deterioramenti della pavimentazione che richiedono opere di messa in sicurezza e riqualificazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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