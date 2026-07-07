Il 7 luglio, nel programma serale, sono stati ospiti Carmen Russo ed Eugenia Roccella. La conduttrice Monica Setta ha intervistato i presenti, tra cui anche Laura Boldrini. Durante la puntata, sono state condivise storie di amori celebri, dolori e confessioni inedite.

Monica Setta accoglie nel suo salotto Carmen Russo, Eugenia Roccella, Laura Boldrini e altri ospiti si raccontano tra amori celebri, dolori e confessioni inedite. Torna questa sera su Rai 2 Storie al bivio di sera, il programma condotto da Monica Setta dedicato alle storie personali, alle scelte importanti e ai momenti che hanno cambiato la vita dei protagonisti. Nella puntata di martedì 7 luglio saranno ospiti Carmen Russo, Laura Boldrini e la ministra Eugenia Roccella, in un'intervista registrata prima della tragica scomparsa del marito. La testimonianza di Eugenia Roccella e gli altri ospiti della puntata Ad aprire la serata sarà Carmen Russo, che ripercorrerà le tappe più importanti della sua carriera e della sua vita privata, soffermandosi sulle scelte che hanno segnato il suo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Storie al bivio di sera: la ministra Roccella e Carmen Russo ospiti del 7 luglio

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