Lo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi ha registrato un aumento in apertura del 7 luglio, con un incremento di 7 punti base, arrivando a 78. I rendimenti dei Btp italiani sono saliti al 3,75%.

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi ha nuovamente registrato un aumento in apertura del 7 luglio. Il differenziale è cresciuto arrivando 78 punti base, uno dei livelli più alti delle ultime settimane. Questo aumento è dovuto a una crescita dei rendimenti che ha coinvolto sia i titoli di Roma, sia quelli di Berlino. Nonostante questo picco, la traiettoria dello spread sembra essere sempre la stessa da metà aprile, con crescite e diminuzioni congiunturali che, nel medio periodo, stanno portando a una lenta diminuzione del differenziale. Nei prossimi giorno inizieranno le aste dei Btp e dei Bot, i cui risultati potrebbero aiutare a contenere lo spread. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund 78 punti ma rendimenti dei titoli italiani in aumento al 3,75%

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