Spese dell’ascensore? I morosi devono pagare

Tutti i condomini del Grattacielo sono ora obbligati a contribuire alle spese di gestione dell’ascensore e dell’impianto di autoclave, anche chi finora non aveva versato. La decisione riguarda le quote relative a servizi comuni e si applica a tutti i residenti, indipendentemente dal pagamento precedente. La delibera è stata approvata dall’assemblea condominiale e ha effetto immediato.

Spese del servizio di ascensore e dell’impianto di autoclave, tutti i condomini del Grattacielo devono pagare, anche chi non l’ha fatto finora. A stabilirlo una sentenza del tribunale dei giorni scorsi che ha visto soccombere uno dei proprietari che aveva fatto causa al ’ Condominio Grattacielo ’ amministrato fino a ieri da Francesco Donazzi (nella foto). La battaglia a colpi di carte bollate è iniziata quando l’inquilino ha messo in dubbio la illegittimità della delibera sull’approvazione del bilancio consuntivo 2025 e del bilancio previsionale 2026. In particolare, ha dedotto l’illegittimità nella parte in cui sono state poste a suo carico le voci di spesa relative al servizio di ascensore e all’impianto di autoclave. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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