sparse plus festival al via il tour in toscana

Il tour dello Sparse Plus Festival in Toscana inizia giovedì 16 luglio alle 21:15 a Monteaperti di Castelnuovo Berardenga. È il terzo ciclo di eventi nel territorio toscano, promosso da un progetto europeo dedicato alla promozione dello spettacolo dal vivo professionale nelle zone rurali. La manifestazione coinvolge diverse località della regione e si svolge nel rispetto delle normative vigenti.

Arezzo, 7 luglio 2026 – Parte giovedì 16 luglio (ore 21:15) da Monteaperti di Castelnuovo Berardenga, il terzo tour in Toscana dello Sparse Plus Festival, il progetto europeo nato per promuovere lo spettacolo dal vivo professionale nelle aree rurali europee. Il festival farà tappa anche a Lustignano di Pomarance, Bibbiena, Reggello e Bagnone. Giunto quest’anno alla terza edizione, Sparse Plus Festival porterà fino al 20 luglio, a ingresso gratuito, in cinque borghi toscani, lo spettacolo di circo contemporaneo ALL IN FLAME S, dedicato ai più piccoli e alle famiglie. Direttamente dall’Ungheria, una coinvolgente performance di giocoleria con il fuoco in stile “spettacolo di strada”, arricchita da un raffinato senso dell’umorismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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