I primi contratti della nuova stagione sono stati depositati ieri nel portale della Lega nazionale dilettanti. Il direttore sportivo ha inserito i nomi dei primi tesserati dell’Ars et Labor 2026-27, nonostante siano ancora incerte le sue future decisioni con il club. La documentazione riguarda i contratti firmati dal personale e dai giocatori, segnando l’avvio ufficiale delle operazioni di mercato e delle attività sportive della squadra per la prossima stagione.

I primi contratti della nuova Spal sono stati finalmente depositati. È accaduto ieri, quando il direttore sportivo Federico – regolarmente al lavoro nonostante il suo futuro in biancazzurro resti un grande punto interrogativo – ha infatti inserito nel portale della Lega nazionale dilettanti i nomi dei primi tesserati dell’Ars et Labor 2026-27. Innanzitutto, Carmine Parlato. Il tecnico napoletano aveva prolungato il contratto col club di via Copparo qualche settimana fa alla presenza del presidente Marengo, quando ancora non si era diffusa la notizia della cessione del club alla proprietà maltese. Mister Parlato aveva incassato la fiducia della dirigenza ed era uno dei pochi reduci dall’ultima – fallimentare – stagione che la tifoseria avrebbe rivisto volentieri in casa Spal. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spal, primi contratti depositati in Lega. Parlato e il suo staff, poi Dall’Ara e Mazza

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