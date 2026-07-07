Due giovani, di 26 e 23 anni, sono stati arrestati dai carabinieri in un’area rurale vicino a Le Vedute a Fucecchio. Durante un controllo, i militari hanno sorpreso i due mentre spacciavano sostanze tra la vegetazione. L’operazione ha portato al loro fermo, senza ulteriori dettagli su eventuali sequestri o altre persone coinvolte.

FIRENZE – Un’operazione dell’Arma dei carabinieri ha portato all’arresto di due giovani pusher, di 26 e 23 anni, sorpresi in un’area rurale a ridosso della località Le Vedute a Fucecchio. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della compagnia di Empoli, affiancati dallo Squadrone eliportato Cacciatori Sardegna e dal nucleo cinofili di Villanova d’Albenga, reparti specializzati che da diversi giorni tenevano sotto stretto controllo la zona con pattugliamenti mirati. Nel corso del servizio i militari hanno notato i due giovani in atteggiamento sospetto che alla vista delle divise, hanno tentato una disperata fuga tra la vegetazione, ma sono stati rapidamente raggiunti, bloccati e messi in sicurezza dagli agenti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Spaccio fra la vegetazione a Fucecchio: arrestati due pusher di 26 e 23 anni

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