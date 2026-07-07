spaccio di droga a napoli pusher condannato a 3 anni e 6 mesi

Un uomo è stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione per spaccio di droga. La sentenza è stata emessa al termine di un processo con rito ordinario. Durante le indagini, sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e arrestato l’imputato, accusato di aver venduto droga nel quartiere. La condanna è stata confermata in tribunale dopo l’udienza, senza altre persone coinvolte o ulteriori dettagli sulle modalità dell’attività illecita.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è chiuso con una condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione il processo con rito ordinario nei confronti di Giovanni Marinacci, descritto dai “pentiti” come colui che affiancava il capo della piazza di spaccio gestita dai Bodo, cartello criminale della camorra di Ponticelli, nella periferia est di Napoli, composto dalle famiglie De Micco e De Martino. La VII sezione penale (collegio A, presidente Cristiano) ha condannato Marinacci, difeso dall’avvocato Emilio Coppola, per due episodi di spaccio (commessi tra il 2021 e il 2021) ritenendo insussistente il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga aggravato per avere agevolato un clan di camorra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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POLIZIA di STATO - Napoli 23 arresti

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