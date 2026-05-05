Spaccio ai giardinetti di Montefiascone e casa dello sballo 26enne condannato a 3 anni e 2 mesi

Il tribunale di Viterbo ha condannato a tre anni e due mesi di reclusione e a una multa di 4mila euro un giovane di 26 anni di Montefiascone, coinvolto in un caso di spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagine aveva accertato che le attività di distribuzione avvenivano principalmente nei giardinetti della città e presso l’abitazione dell’imputato. La sentenza si è basata sulle prove raccolte durante il processo, che hanno portato alla condanna definitiva.

Tre anni e due mesi di reclusione, oltre a 4mila euro di multa. È la condanna inflitta dal tribunale di Viterbo a Nico Venanzi, 26enne di Montefiascone, al termine del processo su un giro di spaccio che, stando all'accusa, aveva come base operativa i giardinetti della cittadina e la sua.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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