La sindaca e l’assessore alla mobilità hanno effettuato un sopralluogo ai cantieri della linea 3.2.1 della tramvia, tra Libertà e Bagno a Ripoli. Durante la visita, è stato annunciato che i controviali lungo la strada Giovine Italia verranno riaperti. I lavori della tramvia proseguono con l’obiettivo di completare le opere previste senza ulteriori dettagli sui tempi. La visita ha coinvolto le aree interessate dall’intervento di ristrutturazione e sviluppo della linea tranviaria.

Sopralluogo ai cantieri della linea 3.2.1 della tramvia Libertà-Bagno a Ripoli della sindaca Sara Funaro e dell’assessore alla mobilità Andrea Giorgio. "Nuova pietra, piste cicabili e posti auto per le auto" annuncia Giorgio nel video postato sul profilo Instagram della prima cittadina che annuncia: "I lavori vanno avanti velocemente, sono terminati i controviali nel viale Giovine Italia che dalla prossima settimana riapriranno". E lo stesso Giorgio nel video annuncia che via via nelle prossime settimane anche gli altri controviali interessati dal restyling di questi mesi verranno progressivamente ’liberati’ dalle transenne. Sul fronte dei lavori intanto c’è da registrare che fino a metà del mese resterà chiusa al traffico dei veicoli via Poggio Bracciolini a Gavinana in direzione della piazza principale del rione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Lanazione.it - Sopralluogo lungo i lavori del tram: "Giovine Italia, riapriamo i controviali"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Giovine Italia e Matteotti. Ritornano ciclabili e stalli: "Fine lavori, transenne addio"A partire dalla prima settimana di luglio, sono terminati i lavori sulla linea Libertà-Bagno a Ripoli.

Cimitero, lavori ok. Sopralluogo del ComuneI lavori di risanamento nel Nuovo Cimitero urbano sono stati completati, con solo alcune piccole rifiniture ancora da eseguire.