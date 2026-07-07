Sondaggi politici Lega mai così male da quando Salvini è leader | anche FdI cala centrodestra in crisi

Da fanpage.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo gli ultimi sondaggi, la Lega di Salvini ha raggiunto il suo livello più basso dal 2014, toccando il 6%. Anche Fratelli d’Italia ha registrato una diminuzione nei consensi. Il centrodestra nel suo complesso mostra segni di crisi, con cali nelle intenzioni di voto rispetto ai mesi precedenti. La perdita di consensi per entrambi i partiti si verifica in un periodo di fluttuazioni nei sondaggi politici nazionali.

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Era il 2014 l'ultima volta che la Lega di Matteo Salvini toccò il 6% nei sondaggi politici: allora il segretario del Carroccio era in carica da pochi mesi. Oggi, invece, molti mettono in discussione la sua posizione. Anche perché nel frattempo anche Fratelli d'Italia cala e Vannacci continua a guadagnare terreno. Lo mostra la media realizzata da Termometro politico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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