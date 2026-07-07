Smartphone e caldo | come proteggerlo d' estate

Da defanet.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l'estate, le alte temperature possono danneggiare gli smartphone, causando surriscaldamenti e riduzione delle prestazioni. Si consiglia di evitare di lasciarlo sotto il sole diretto, di non usarlo mentre è in carica e di non esporlo a temperature superiori ai 35°C. È utile riporlo in luoghi freschi, togliere la custodia durante l'uso e disattivare funzioni non necessarie. Questi accorgimenti aiutano a preservare la batteria e il funzionamento del dispositivo.

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Come proteggere lo smartphone dal caldo estivo: temperature di rischio, cosa non fare mai e 10 consigli pratici per batteria e prestazioni. Lo prendi dal telo mare e sembra un mattone lasciato sulla piastra del barbecue. Schermo che si oscura, fotocamera bloccata, ricarica che si interrompe da sola. Il caldo estivo è uno dei principali nemici degli smartphone moderni e non è un problema da sottovalutare: esposizioni ripetute a temperature elevate possono causare danni permanenti alla batteria e accelerare l'invecchiamento dei componenti interni. In questa guida trovi tutto quello che devi sapere per proteggere il tuo telefono durante l'estate: le temperature di rischio, gli errori da evitare e i consigli pratici da applicare subito. 🔗 Leggi su Defanet.it

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Il caldo può ROVINARE il tuo smartphone 5+1 consigli per proteggerlo quest'estate

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