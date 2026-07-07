Sky acquista i canali e la piattaforma di ITV | è guerra ai colossi dello streaming americano
Sky ha annunciato l'acquisto di ITV Media & Entertainment da ITV plc per un massimo di 1,6 miliardi di sterline. L'accordo riguarda i canali e la piattaforma di ITV, con l'obiettivo di rafforzare la propria offerta nel settore dello streaming. La transazione si inserisce in un confronto diretto con i principali colossi americani del settore digitale. La conclusione dell’accordo è soggetta alle approvazioni regolamentari.
Sky annuncia di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione di ITV Media & Entertainment da ITV plc per un corrispettivo che arriva fino a 1,6 miliardi di sterline. Un’intesa tra i due gruppi del Regno Unito per competere con i giganti americani dello streaming; una sorta di fronte britannico contro Netflix e YouTube. ITV raggiunge già circa 40 milioni di persone ogni settimana e conta oltre 16,5 milioni di utenti digitali mensili. Insieme a Sky, si va a creare un colosso dello streaming nel Regno Unito. Per contro ITV con ITV Studios si concentrerà nella produzione di contenuti. Sky-ITV: cosa prevede l’accordo. L’accordo prevede il passaggio a Sky dei canali televisivi di ITV e la piattaforma ITVX, che offre principalmente contenuti gratuiti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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Buonasera, com MOLTO ritardo ho iniziato a vedere Outlander, arrivata alla 3 stagione l'episodio 8 non c'è, i successivi si, mi dice che lo devo acquistare su Prime. Se lo cerco su Prime (sono abbonata) non c'è. Su Sky go c'è. Qualcuno mi sa spiegarmi perché facebook
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