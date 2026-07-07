Sky ha annunciato l'acquisto di ITV Media & Entertainment da ITV plc per un massimo di 1,6 miliardi di sterline. L'accordo riguarda i canali e la piattaforma di ITV, con l'obiettivo di rafforzare la propria offerta nel settore dello streaming. La transazione si inserisce in un confronto diretto con i principali colossi americani del settore digitale. La conclusione dell’accordo è soggetta alle approvazioni regolamentari.

Sky annuncia di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione di ITV Media & Entertainment da ITV plc per un corrispettivo che arriva fino a 1,6 miliardi di sterline. Un’intesa tra i due gruppi del Regno Unito per competere con i giganti americani dello streaming; una sorta di fronte britannico contro Netflix e YouTube. ITV raggiunge già circa 40 milioni di persone ogni settimana e conta oltre 16,5 milioni di utenti digitali mensili. Insieme a Sky, si va a creare un colosso dello streaming nel Regno Unito. Per contro ITV con ITV Studios si concentrerà nella produzione di contenuti. Sky-ITV: cosa prevede l’accordo. L’accordo prevede il passaggio a Sky dei canali televisivi di ITV e la piattaforma ITVX, che offre principalmente contenuti gratuiti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Sky acquista i canali e la piattaforma di ITV: è guerra ai colossi dello streaming americano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Coppa del Mondo 2026: dove guardare le partite di Inghilterra e Scozia in TV, elenchi completi di BBC e ITV, canali confermati, programmazione, streaming online in diretta, orari di inizioPer la Coppa del Mondo 2026, le partite di Inghilterra e Scozia saranno trasmesse sui canali BBC e ITV.

Sky-ITV, accordo da 1,6 miliardi: nasce il nuovo gigante dei media UKSky e ITV hanno annunciato un accordo da 1,6 miliardi di sterline per fondare un nuovo grande gruppo nel settore dello streaming e della televisione...

Argomenti più discussi: Sky compra i canali tv e la divisione media di Itv per sfidare gli Ott; Migliori antenne TV: guida all’acquisto (luglio 2026); Uk, Sky compra la divisione Media di Itv: accordo da 1,6 miliardi di sterline; Miglior TV 43 pollici: guida all’acquisto (luglio 2026).

Fox ha recentemente acquistato la piattaforma di streaming tv più popolare negli Stati Uniti. Il gigante media statunitense non è nuovo a questo tipo di operazioni ma non si era mai concesso uno sforzo di tale portata finanziaria per acquisire una piattaforma. x.com

Disney+ lenta quando scorre su Sky Stream reddit