Sky e ITV hanno annunciato un accordo da 1,6 miliardi di sterline per fondare un nuovo grande gruppo nel settore dello streaming e della televisione nel Regno Unito. L’operazione mira a unire le risorse di entrambe le aziende, creando un attore di rilievo nel mercato televisivo britannico. La fusione avviene in un momento di grande cambiamento nel settore televisivo del paese.

Sky e ITV uniscono le forze in un’operazione da 1,6 miliardi di sterline per creare un colosso dello streaming e della TV britannica. Il mercato televisivo del Regno Unito vive oggi una trasformazione storica. Sky, colosso europeo dell’intrattenimento e parte integrante del gruppo Comcast, ha annunciato ufficialmente il raggiungimento di un accordo per l’acquisizione di ITV Media & Entertainment. L’operazione, dal. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Sky-ITV, accordo da 1,6 miliardi: nasce il nuovo gigante dei media UK

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Temi più discussi: Sky Uk vicina all’accordo per i canali free e lo streaming di Itv; Sky, controllata da Comcast, raggiunge un accordo per acquistare l’unità broadcast di ITV, secondo fonti; Sky concorda l’acquisto di ITV grazie allo scambio con l’acquisizione di Love Production da parte di ITV Studios; ITV vende la divisione media a Sky per £1,6 miliardi.

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