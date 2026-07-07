Sinner-Struff oggi Wimbledon 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si gioca il match tra Jannik Sinner e Jan-Lennard Struff a Wimbledon 2026. L'incontro si tiene alle 14:00 sul Campo 1. Sinner cerca di raggiungere per la terza volta in carriera le semifinali del torneo. I tre incontri precedenti tra i due si sono svolti tutti nel 2024, concentrati in tre mesi.

Jannik Sinner cerca di entrare per la terza volta in carriera nel lotto dei semifinalisti di Wimbledon. Per farlo, alle 14:00, sul Campo 1, dovrà superare il tedesco Jan-Lennard Struff, Si tratta di un confronto non inedito, ma che i suoi tre precedenti li ha avuti tutti raggruppati in tre mesi del 2024, nei fatti. E questo 3-0 di Sinner giunge su tutte le superfici: dal duro outdoor di Indian Wells fino alla terra rossa di Montecarlo per chiudere con Halle e la sua erba, in un match peraltro molto tirato e chiuso al tie-break del terzo set. Struff è il giocatore più avanti con gli anni ad aver raggiunto per la prima volta i quarti, dopo una carriera lunga, laboriosa, ma che soprattutto nella seconda parte lo ha visto prendersi diverse soddisfazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Sinner vs Struff | Wimbledon 2026 QF | Tennis Talk Preview

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