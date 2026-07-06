Dove vedere in tv Sinner-Struff Wimbledon 2026 | ufficiale l’orario programma streaming

Il match tra Jannik Sinner e Jan-Lennard Struff nei quarti di finale di Wimbledon 2026 è in programma domani. L’incontro inizierà alle 14:00 e sarà trasmesso in diretta tv e streaming. Sinner, numero 1 del torneo e del ranking mondiale, cerca di difendere il titolo vinto nel 2025. Struff, tedesco, affronta l’italiano in una partita che si preannuncia combattuta.

Proseguirà la difesa del titolo conquistato nel 2025 a Wimbledon, dopo la vittoria in finale dello scorso anno, per l’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, che nel match dei quarti di finale sarà opposto al tedesco Jan-Lennard Struff. Il match dei quarti di finale che vedrà protagonisti l’italiano ed il teutonico sarà il primo del programma, che si aprirà alle ore 14.00 italiane di domani, martedì 7 luglio, sul No.1 Court: sarà il quarto incrocio tra i due, con Sinner vittorioso in tutti i tre precedenti. La sfida che vedrà protagonisti Jannik Sinner ed il teutonico Jan-Lennard Struff nei quarti di finale di Wimbledon sarà... 🔗 Leggi su Oasport.it

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