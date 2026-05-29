Dopo la clamorosa sconfitta di Jannik Sinner al Rolando Garros 2026 contro Cerundolo, oggi in campo a Parigi non ci sarà nessuno degli italiani ancora in corsa ma big come Djokovic e Zverev, che ora sperano nella vittoria finale dello Slam parigino. Nella serata di ieri, vittorie per Arnaldi e Berrettini, che hanno battuto rispettivamente Tsitsipas e Rinderknech. Eliminato invece Luciano Darderi, sconfitto in 5 set da Comesana. Le vittorie di Arnaldi e Berrettini. Matteo Arnaldi accede al terzo turno. Il ligure, numero 104 del ranking, ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas, numero 79 Atp, in quattro set con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-3, 6-2 in 3 ore e 18 minuti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roland Garros 2026, le partite di oggi. In campo Djokovic e Zverev: orario e dove vederli in tv

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Sinner HUGE UPSET vs Cerundolo at Roland Garros 2026 | Tennis News

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