Roland Garros 2026 le partite di oggi In campo Djokovic e Zverev | orario e dove vederli in tv

Da lapresse.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi a Parigi si giocano le partite di Djokovic e Zverev, due tra i principali favoriti del torneo, che sperano di arrivare fino in fondo. La sconfitta di Jannik Sinner contro Cerundolo ha eliminato gli italiani ancora in gara. Nessun altro italiano rimane in corsa nel torneo di quest'anno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo la clamorosa sconfitta di Jannik Sinner al Rolando Garros 2026 contro Cerundolo, oggi in campo a Parigi non ci sarà nessuno degli italiani ancora in corsa ma big come Djokovic e Zverev, che ora sperano nella vittoria finale dello Slam parigino. Nella serata di ieri, vittorie per Arnaldi e Berrettini, che hanno battuto rispettivamente Tsitsipas e Rinderknech. Eliminato invece Luciano Darderi, sconfitto in 5 set da Comesana. Le vittorie di Arnaldi e Berrettini. Matteo Arnaldi accede al terzo turno. Il ligure, numero 104 del ranking, ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas, numero 79 Atp, in quattro set con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-3, 6-2 in 3 ore e 18 minuti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

roland garros 2026 le partite di oggi in campo djokovic e zverev orario e dove vederli in tv
© Lapresse.it - Roland Garros 2026, le partite di oggi. In campo Djokovic e Zverev: orario e dove vederli in tv
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sinner HUGE UPSET vs Cerundolo at Roland Garros 2026 | Tennis News

Video Sinner HUGE UPSET vs Cerundolo at Roland Garros 2026 | Tennis News

Notizie e thread social correlati

Roland Garros 2026, gli italiani in campo oggi: orario e dove vederliIl torneo di Roland Garros 2026 si svolge oggi, 25 maggio, con quattro tennisti italiani in azione.

Temi più discussi: Italiani oggi al Roland Garros 2026: le partite del 28 maggio · Tennis ATP e WTA; Roland Garros: Paolini e Berrettini aprono alle 11, poi il derby Cobolli-Pellegrino; Roland Garros, gli italiani in campo mercoledì 27 maggio: dove vederli in tv e a che ora; Sinner e non solo: il programma di oggi a Parigi.

roland garros roland garros 2026 leRoland Garros 2026 oggi: orari 29 maggio, tv, streaming, italiani in campoDopo il giovedì che ha letteralmente sconquassato da cima a fondo il Roland Garros, è tempo di un venerdì che di effetti ne potrebbe provocare a più non ... oasport.it

roland garros roland garros 2026 leRoland Garros diretta: Cinà, Sonego e Paolini eliminati. Djokovic avanza. Orari e dove vedere il torneo in tv e streamingIl Roland Garros ha emesso i primi verdetti e oggi ci saranno altre parte in programma. Cinà e Sonego affrontano de Jong e Paul per il secondo turno del singolare maschile, mentre ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web