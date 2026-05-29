Roland Garros 2026 le partite di oggi In campo Djokovic e Zverev | orario e dove vederli in tv
Oggi a Parigi si giocano le partite di Djokovic e Zverev, due tra i principali favoriti del torneo, che sperano di arrivare fino in fondo. La sconfitta di Jannik Sinner contro Cerundolo ha eliminato gli italiani ancora in gara. Nessun altro italiano rimane in corsa nel torneo di quest'anno.
Dopo la clamorosa sconfitta di Jannik Sinner al Rolando Garros 2026 contro Cerundolo, oggi in campo a Parigi non ci sarà nessuno degli italiani ancora in corsa ma big come Djokovic e Zverev, che ora sperano nella vittoria finale dello Slam parigino. Nella serata di ieri, vittorie per Arnaldi e Berrettini, che hanno battuto rispettivamente Tsitsipas e Rinderknech. Eliminato invece Luciano Darderi, sconfitto in 5 set da Comesana. Le vittorie di Arnaldi e Berrettini. Matteo Arnaldi accede al terzo turno. Il ligure, numero 104 del ranking, ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas, numero 79 Atp, in quattro set con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-3, 6-2 in 3 ore e 18 minuti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Sinner HUGE UPSET vs Cerundolo at Roland Garros 2026 | Tennis News
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