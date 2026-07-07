Sinner contro Struff a Wimbledon 2026 il match in diretta

Da lapresse.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, 7 luglio, inizia il match tra Sinner e Struff ai quarti di finale di Wimbledon 2026. Sinner, numero uno del mondo, affronta il tedesco dopo aver battuto Mochizuki. Cerca la dodicesima vittoria consecutiva sull’erba dell’All England Club e la sua terza semifinale in sei partecipazioni. La partita si gioca in diretta, con l’obiettivo di proseguire il cammino nel torneo.

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Jannik Sinner in campo oggi, 7 luglio, contro il tedesco Jan-Lennard Struff per i quarti di finale di Wimbledon 2026. Il numero 1 al mondo, reduce dal successo contro Shintaro Mochizuki, cerca la 12esima vittoria consecutiva sull’erba dell’ All England Club  e la terza semifinale in sei partecipazioni. Sinner si è imposto nei tre precedenti contro Struff. Jannik Sinner-Jan-Lennard Struff Quarti di finale di Wimbledon 2026 Inizio diretta: 070726 14:00 Fine diretta: 080726 00:00 Punti chiave. 14:03 070726 Iniziato il match tra Sinner e Struff Sul campo 1 di Wimbledon è iniziato il match tra il numero 1 al mondo Sinner e Struff. Il tedesco al... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Sinner vs Struff | Wimbledon 2026 QF | Tennis Talk Preview

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