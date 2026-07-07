Oggi, 7 luglio, inizia il match tra Sinner e Struff ai quarti di finale di Wimbledon 2026. Sinner, numero uno del mondo, affronta il tedesco dopo aver battuto Mochizuki. Cerca la dodicesima vittoria consecutiva sull’erba dell’All England Club e la sua terza semifinale in sei partecipazioni. La partita si gioca in diretta, con l’obiettivo di proseguire il cammino nel torneo.

Jannik Sinner in campo oggi, 7 luglio, contro il tedesco Jan-Lennard Struff per i quarti di finale di Wimbledon 2026. Il numero 1 al mondo, reduce dal successo contro Shintaro Mochizuki, cerca la 12esima vittoria consecutiva sull’erba dell’ All England Club e la terza semifinale in sei partecipazioni. Sinner si è imposto nei tre precedenti contro Struff. Jannik Sinner-Jan-Lennard Struff Quarti di finale di Wimbledon 2026 Inizio diretta: 070726 14:00 Fine diretta: 080726 00:00 Punti chiave. 14:03 070726 Iniziato il match tra Sinner e Struff Sul campo 1 di Wimbledon è iniziato il match tra il numero 1 al mondo Sinner e Struff. Il tedesco al... 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Lapresse.it - Sinner contro Struff a Wimbledon 2026, il match in diretta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sinner vs Struff | Wimbledon 2026 QF | Tennis Talk Preview

Notizie e thread social correlati

Wimbledon, è il giorno di Sinner: affronta Struff per un posto in semifinale | La diretta del matchJannik Sinner affronta oggi Jan-Lennard Struff nei quarti di finale di Wimbledon.

Sinner ? Struff a Wimbledon 2026: quando gioca Jannik, orario del match e dove vederlo in tv e streamingJannik Sinner affronta il tedesco Jan-Lennard Struff nei quarti di finale di Wimbledon 2026.

Temi più discussi: Jannik Sinner oggi a Wimbledon 2026 contro Jan-Lennard Struff: programma, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Tennis ATP; Wimbledon, il programma di oggi: a che ora gioca Sinner contro Struff; Sinner, il 'segreto' per i quarti di Wimbledon: Struff? Ecco cosa devo fare; Quando gioca Sinner contro Struff a Wimbledon, l'orario dei quarti di finale e dove vederli in TV.

Fa il suo ingresso sul campo 1 di Wimbledon JANNIK SINNER per giocare i quarti di finale contro Jan-Lennard Struff! x.com

Sinner-Struff, diretta live Wimbledon quarti di finaleDiretta live del match valido per i quarti di finale di Wimbledon tra la sorpresa Jan Lennard Struff e il numero 1 al mondo Jannik Sinner ... sport.virgilio.it

Wimbledon, Jannik Sinner ai quarti contro Struff: a che ora giocano e dove vederliIl campione altoatesino va a caccia della terza semifinale in carriera a Wimbledon, oggi contro il tedesco Struff, al suo primo quarto di finale Slam a 36 anni ... iodonna.it

Timo Legout contro Braden Shick nella finale del Cary Challenger dopo una settimana delle peggiori condizioni di tennis immaginabili reddit