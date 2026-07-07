sindaci vita dura lavorare e scegliere fa perdere consensi solo tre migliorano

Nella Classifica Governance Poll 2026, si evidenzia che solo un sindaco lombardo si trova tra i dieci con il maggior consenso. Tra i primi, alcuni hanno visto aumentare il sostegno, altri hanno registrato un calo. I dati mostrano che lavorare e prendere decisioni può influenzare positivamente o negativamente l’apprezzamento dei cittadini, con alcune amministrazioni che escono rafforzate e altre che invece perdono consensi.

C’è chi sale, c’è chi scende, chi esulta e chi parla di calo fisiologico. Di certo c’è che, nella Classifica Governance Poll 2026, solo un sindaco lombardo rientra nei dieci primi cittadini con il consenso più alto. Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è, infatti, al decimo posto con un consenso al 59,5%, cresciuto di 1,8 punti percentuali rispetto ai voti con cui è stato eletto. Guardando al resto dei capoluoghi, la maggior parte dei primi cittadini ha il consenso di almeno un cittadino su due. Resta stabile il sindaco di Sondrio, Marco Scaramellini (58%, cresciuto di 0,1 punti percentuali), al secondo posto in Lombardia. Crescita marcata per Michele Lissia, sindaco di Pavia, che arriva al 53,5% (+3,1% rispetto all’elezione), ex aequo con Paolo Pilotto, sindaco di Monza (53,5%, +2,3%). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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CEO alérgico a todos los aromas cae por su fragancia; besa su cuello y pierde el control.

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