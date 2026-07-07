Siena scontro frontale tra due auto | morto il volontario della Misericordia Azzolino Bellugi aveva 81 anni

Notizia in breve

Martedì mattina si è verificato uno scontro frontale a poche chilometri da Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena. Un'auto condotta da un uomo di 81 anni, volontario della Misericordia, si è scontrata con un'altra vettura che proveniva dalla direzione opposta. L'uomo, che stava tornando dall'ospedale, è stato colpito da un malore durante la guida e ha perso il controllo del veicolo, provocando l'incidente. L'81enne è deceduto sul luogo dell'incidente.