Siena scontro frontale tra due auto | morto il volontario della Misericordia Azzolino Bellugi aveva 81 anni
Martedì mattina si è verificato uno scontro frontale a poche chilometri da Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena. Un'auto condotta da un uomo di 81 anni, volontario della Misericordia, si è scontrata con un'altra vettura che proveniva dalla direzione opposta. L'uomo, che stava tornando dall'ospedale, è stato colpito da un malore durante la guida e ha perso il controllo del veicolo, provocando l'incidente. L'81enne è deceduto sul luogo dell'incidente.
Si chiamava Azzolino Bellugi l'uomo di 81 anni deceduto martedì mattina in uno scontro frontale alle porte di Abbadia San Salvatore (Siena). Probabilmente è stato colto da un malore mentre guidava la sua auto di rirotno dall'oespale: si è scontrato con un'utilitaria che viaggiava nel senso opposto di marcia. Nonostante l'intervento immediato dei soccorritori, per l'uomo, residente a Castiglione d'Orcia, non c'è stato nulla da fare. Nel sinistro è rimasta coinvolta una seconda vettura, guidata da una ragazza di 24 anni, a sua volta stabilizzata e ricoverata in codice 2 (in modo non grave) all'ospedale Le Scotte di Siena. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it
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