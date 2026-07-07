sicurezza in arrivo 81 nuovi carabinieri in tutta la toscana 13 per la provincia di firenze

In Toscana, arriveranno 81 nuovi carabinieri, di cui 13 saranno assegnati alla provincia di Firenze. Le unità saranno distribuite sui vari territori per rafforzare i reparti locali. La presenza delle forze dell’ordine sarà aumentata in diverse zone della regione. La maggior parte delle unità sarà impiegata in attività di controllo e presidio del territorio. La distribuzione è stata decisa per migliorare la sicurezza e la prevenzione dei reati.

Arrivano 81 nuovi carabinieri e sono destinati a potenziare i reparti territoriali della Toscana. Le nuove unità, distribuite capillarmente su tutte edieci le province, vedranno un contingente di 13 militari destinato specificamente alla provincia di Firenze, «con l'obiettivo primario di rafforzare i servizi di prossimità al cittadino», si legge in un comunicato. I militari neo-giunti, che rientrano nel 2° ciclo del 144° corso formativo, sono stati ricevuti il 6 luglio dal comandante della Legione Toscana, il generale Pierluigi Solazzo. «L'inserimento di queste nuove forze non è un'operazione isolata, ma si inquadra all'interno di una più ampia strategia dell'Arma: garantire un presidio del territorio che sia costante, aderente alle necessità locali e sempre più efficace», si legge ancora nella nota. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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