Una nuova versione di cipria in gel si sta affermando come alternativa alla tradizionale polvere. Dopo l’applicazione, il prodotto si trasforma in polvere e opacizza immediatamente la pelle, risultando utile per l’estate e per contrastare caldo e sudore. La formulazione in gel rappresenta un’evoluzione rispetto alle tipiche ciprie in polvere, offrendo una soluzione innovativa per il trucco quotidiano.

Quando pensiamo alla cipria siamo abituati a immaginarla in polvere, da applicare con un pennello o una spugnetta, ma l’ultima versione “smart” della cipria è quella in gel. Si tratta di un prodotto che si presenta con una texture in gel, appunto, ma che una volta applicato si trasforma in polvere e consente di opacizzare all’istante e ridurre la visibilità dei pori, in una sorta di effetto “blur”. È perfetto in estate, quando la tradizionale cipria in polvere tende a raggrumarsi a causa del caldo e del sudore, e per garantire un trucco long lasting. Come usare la cipria in gel. Il primo passo per applicare la cipria in gel è preparare la pelle applicando tutti i prodotti, dal fondotinta al correttore. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Si tratta di un prodotto che una volta applicato si trasforma in polvere e consente di opacizzare all'istante: perfetto per l'estate e per combattere caldo e sudore

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