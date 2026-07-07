Si gioca a burraco per l’hospice

Torneo di burraco per File Fondazione leniterapia. L’appuntamento è per domani 8 luglio alle 21 al circolo Arci "Luigi Zanobetti" per sostenere l’assistenza gratuita ai malati gravi e alle loro famiglie. L’offerta minima è di 15 euro; prenotazione: 339-7620277; [email protected]. Il ricavato contribuirà a supportare l’assistenza domiciliare delle cure palliative e psicologiche garantite da File sul territorio pratese e presso l’hospice " Fiore di primavera " con l’esperienza di professionisti qualificati (medici, infermieri, psicologi, fisioterapisti, operatori socio-sanitari) e volontari appositamente formati. Le cure palliative sono cure mediche e assistenziali rivolte a persone affette da malattie gravi o croniche in fase avanzata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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