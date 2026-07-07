È notizia recente che il veterano irlandese Sheamus non ha rinnovato il suo contratto con la WWE, e che tra poco più di 90 giorni sarà per la prima volta un disoccupato dopo 20 anni. L’indiscrezione ha lasciato basiti molti fan che ora, come sempre accade all’indomani di un addio, stanno domandandosi dove Sheamus approderà, e se davvero la sua carriera può definirsi conclusa. Spesso i wrestler che chiudono la loro esperienza in WWE, almeno coloro che lo fanno volontariamente, vanno a “svernare” nella concorrenza, AEW o TNA su tutte. Alle volte invece, quando un lottatore non rinnova il suo obbligo contrattuale, vuol dire che sta ritirandosi a vita privata, e che la chiusura con l’attività coincide con quella del contratto con la WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Sheamus abbandona

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SHEAMUS IS LEAVING WWE!

Notizie e thread social correlati

WWE: Dopo l’infortunio Sheamus ritorna al Performance CenterDopo sette mesi dall’ultima presenza sul ring, Sheamus è tornato al Performance Center.

BREAKING: Sheamus rifiuta il rinnovo, lascerà la WWESheamus ha deciso di non rinnovare il contratto con la WWE e lascerà la compagnia.

Argomenti più discussi: Sheamus lascia la WWE? Un dettaglio sul contratto cambia completamente lo scenario; Sheamus è stato spostato nella sezione Alumni della WWE; Sheamus lascia la WWE, il suo futuro dalla AEW alla TNA.

Sheamus lascia la WWE | Wrestling Observer Radio reddit