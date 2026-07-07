Sheamus abbandona
Sheamus, wrestler irlandese, non ha rinnovato il contratto con la WWE. Dopo oltre 20 anni di carriera, diventerà libero da vincoli contrattuali tra circa 90 giorni. La sua partenza dalla WWE è stata annunciata recentemente e segna la fine di un lungo percorso nel mondo del wrestling professionistico.
È notizia recente che il veterano irlandese Sheamus non ha rinnovato il suo contratto con la WWE, e che tra poco più di 90 giorni sarà per la prima volta un disoccupato dopo 20 anni. L’indiscrezione ha lasciato basiti molti fan che ora, come sempre accade all’indomani di un addio, stanno domandandosi dove Sheamus approderà, e se davvero la sua carriera può definirsi conclusa. Spesso i wrestler che chiudono la loro esperienza in WWE, almeno coloro che lo fanno volontariamente, vanno a “svernare” nella concorrenza, AEW o TNA su tutte. Alle volte invece, quando un lottatore non rinnova il suo obbligo contrattuale, vuol dire che sta ritirandosi a vita privata, e che la chiusura con l’attività coincide con quella del contratto con la WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
SHEAMUS IS LEAVING WWE!
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Sheamus lascia la WWE | Wrestling Observer Radio reddit
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