BREAKING | Sheamus rifiuta il rinnovo lascerà la WWE

Sheamus ha deciso di non rinnovare il contratto con la WWE e lascerà la compagnia. Dopo quasi vent’anni di carriera, il wrestler si appresta a terminare la collaborazione, seguendo le recenti uscite di altri veterani come Kofi Kingston e Xavier Woods. La decisione di Sheamus è stata comunicata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui piani futuri. La sua partenza rappresenta un nuovo capitolo per il wrestler e per la federazione.

Un altro nome importantissimo si prepara a lasciare la WWE: dopo le recenti partenze di altri veterani come Kofi Kingston e Xavier Woods, anche Sheamus sarebbe in procinto di lasciare definitivamente la compagnia dopo quasi vent’anni. L’atleta irlandese, il cui contratto sarebbe in scadenza proprio nei prossimi giorni, avrebbe rifiutato un’offerta di rinnovo che avrebbe comportato una ristrutturazione del suo attuale compenso – proprio come accaduto con i membri del New Day pochi mesi fa. Addio WWE dopo quasi vent’anni. L’atleta irlandese non si vedeva in tv da novembre, quando salì sul ring insieme a John Cena e Rey Mysterio a Madison Square Garden contro il Judgment Day, ma i fan ancora speravano in suo ritorno dopo qualche problema fisico. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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